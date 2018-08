Alburquerque advierte sobre modificación constitucional

SANTO DOMINGO OESTE. El ex vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, advirtió ayer que sería difícil para el país y el Gobierno una nueva reforma a la Constitución y aclaró que, en el caso de la Ley de Partidos, son las bases las que deben reclamar el derecho a aprobar el método de elección de las organizaciones a las que pertenecen.

Insistió en que cualquier intento de reforma constitucional sería porque la situación que existía hace cuatro años ya no es la misma de la actualidad.

Respecto al artículo transitorio de la Constitución que prohíbe la repostulación del presidente Danilo Medina, manifestó que como abogado sabe que lo que se puede declarar inconstitucional es una ley o un decreto y que nunca ha visto que se declara inconstitucional una constitución.

“Cuando yo estudié derecho no explicaba eso, puede ser que en un nuevo derecho que desconozco se declare inconstitucional la Constitución, el tribunal está para velar por los actos administrativo, los reglamentos”, dijo.

Con relación a la Ley de Partidos, el conocido jurista manifestó que las bases de cualquier partido son las que tiene derecho de aprobar el método de elección de cada organización. Recordó que la Constitución establece la libertad de asociación en la democracia, incluso a lo interno de los partidos.

“El partido es democrático cuando son las bases las que deciden, pero la ley establece que son las cúpulas las que deciden, y ese aspecto es inconstitucional y es lógico que haya compañeros y compañeras y partidos de la República Dominicana que estén dispuestos a intentar un recurso de inconstitucionalidad”.

Enfatizó que el problema no es para la dirección del partido, sino que la dirigencia media y de base del PLD ellos son los que deben tener interés, porque no hay acción sin interés, dicen los abogados y si se les cercena el derechos ellos son los que decidirían si recurren o no.

Rafael Alburquerque habló con los periodistas luego de recibir un reconocimiento como hijo distinguido del municipio Santo Domingo Oeste. El reconocimiento lo hicieron lo regidores del municipio cuyo presidente es Rafael Vásquez.