Alianza Cristiana Dominicana presenta argumentos religiosos a favor del aborto

El joven católico Aneudri Ceballo fungió como vocero y en presencia de diputados y diputadas de Santiago leyó un comunicado donde la ACD explica que como personas de fe cristiana piensan que la decisión de interrupción del embarazo en una de las 3 causales no puede ser condenada legal ni moralmente, porque la Biblia no contiene ningún pasaje en contra del aborto.

Posicionamiento de la Alianza Cristiana Dominicana ante el Foro Legislativo para el Desarrollo, Santiago de los Caballeros, República Dominicana

La Alianza Cristiana Dominicana rechaza el informe de la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados, que continúa penalizando el aborto cuando el embarazo es producto de una violación o incesto y cuando hay una inviabilidad manifiesta del feto. Al respecto, las violaciones e incestos ocurren bajo condiciones deshumanizantes para la mujer, que son contrarias a los propósitos de Dios: que esa mujer tenga vida, y la tenga en abundancia.

El Estado dominicano debe incluir la causal de no punibilidad cuando el aborto se produzca a partir de una violación o incesto y cuando la vida de la madre corra peligro, porque en el año 2017, entre un 10 % y un 13 % de las muertes maternas estuvo asociada a abortos inseguros; mientras que un 20 % de esas muertes maternas fue de adolescentes.

De igual manera, rechazamos la propuesta de la comisión de elaborar una legislación especial para que ambas causales sean incluidas en ella, porque con la redacción propuesta, el Código Penal no admitiría otras causales, debido a su carácter de ley orgánica. Y ello es inaceptable, porque no se pueden postergar los derechos de las mujeres dominicanas.

Como personas de fe cristiana, afirmamos la libertad de conciencia que tienen las mujeres en la toma de decisiones en cuanto a su sexualidad y la reproducción, y esta decisión no puede, bajo ningún motivo, ser objeto de punibilidad con un embarazo inviable, a partir de una violación o bajo una condición de salud agravada. Ni tampoco esta decisión puede ser condenada moralmente, porque la biblia no contiene ningún pasaje en contra del aborto. Las interpretaciones que se han hecho que señalan que la biblia se posiciona en contra del aborto, parten de un desconocimiento del contexto cultural y social de cada texto bíblico citado. Dios le ha dado a la mujer una libertad inherente que debe ser respetada, y ello incluye la libertad de decidir cuándo tener un embarazo o no. No se puede obligar a una mujer a terminar un embarazo si ella así no lo desea.

La despenalización del aborto no significa obligar a las mujeres a abortar, sino que implica respetar su derecho a decidir, brindándoles opciones: continuar un embarazo, interrumpirlo o darlo en adopción en las mejores condiciones. No se puede obligar a niñas y adolescentes a llevar a término un embarazo producto de una violación, porque esto socava su desarrollo y las subsume en la pobreza. De igual manera, se hace necesario que el nuevo Código Penal se afinque en la libertad de conciencia de las mujeres dominicanas. Que el Estado sea garante de ello, y que cada mujer dominicana tome una decisión informada, a partir de las diferentes opciones que le dé el sistema de salud ante un embarazo.

Es por ello que le pedimos al Pleno de la Cámara de Diputados, que rechace el informe de la Comisión Permanente de Justicia de dicho hemiciclo, y recomiende adoptar la iniciativa No. 05538-2016-2020-CD, correspondiente al proyecto de ley del Código Penal de la República Dominicana, que es una iniciativa de la diputada Magda Alina Altagracia Rodríguez Azcona (PLD-Santiago, Circ. 3), que en su Art. 110 establece las tres causales de no punibilidad: cuando la vida de la madre se vea amenazada, cuando el embarazo es producto de una violación o incesto, y cuando ocurra una malformación del feto, incompatible con la vida.