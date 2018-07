Anibelca Rosario acusa al abogado Johnny Portorreal de convocar turba en su contra

La periodista Anibelca Rosario dio a conocer este miércoles que está recibiendo amenazas de parte de un abogado al que identificó como Johnny Portorreal Reyes y quien sometió una denuncia contra ella que será conocida este jueves, a la cual, según dijo, convocó a una turba.

Durante su participación en el programa Zol de la Mañana, donde labora, la periodista dijo que la situación se produjo luego de que “responsablemente” pidiera a las autoridades que investigaran el caso de una supuesta herencia ascendente a unos 100 mil millones de euros que supuestamente dejó en el país un hombre de nombre Jacinto Rosario, la cual reclaman familias con ese apellido y el caso es llevado por el referido abogado.

“Por esa denuncia, responsable, esa persona me está requiriendo en la justicia y yo estoy de pie y obviamente que voy a responder en la justicia y en el escenario que ellos entiendan sin turba, porque lo que ellos están haciendo no es demandando a Anibelca Rosario, que es su derecho por cierto, no es demandado a Zol de la Mañana, es convocando a turbas, sobre todo con un discurso religioso para ir mañana a las 9:00 de la mañana al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y yo iré, claro que iré”, dijo.

Expresó que el caso lo conocerá la magistrada Giselle Naranjo Tejada, juez titular de la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia.

Rosario dio a conocer varios audios en los que se insta a las familias de apellido Rosario acudir masivamente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

“Herederos Rosario, familia Rosario, todos, absolutamente todos este jueves a las 9:00 de la mañana a acudir masivamente frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva a dar el gran apoyo masivo al doctor Jhonny Portorreal Reyes, si vengan todos a acudir a acompañar al doctor Reyes”, dice uno de los audios.