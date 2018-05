Católicos abarrotan el Estadio Cibao en la celebración de Corpus Christi

SANTIAGO. Miles de feligreses de esta ciudad y varias localidades de la provincia participaron de la caminata y una eucaristía presidida por el nuncio apostólico Ghaleb Moussa Abdallah Bader, al conmemorarse este día el Corpus Christi o Cuerpo de Cristo.

La caminata partió de la parte frontal de la iglesia mayor o Catedral Santiago Apóstol y recorrió varias calles céntricas hasta llegar al Estadio Cibao, ubicado en las avenidas Imbert y Enriquillo.

En su homilía, el representante del papa Francisco en el país centró su tema en defender la celebración eucarística, indicando, entre otras cosas, que la iglesia católica no se inventó ese ministerio, sino que fue instituido por Jesucristo en la cena donde compartió con sus apóstoles.

“Donde no hay eucaristía, no hay iglesia, fue el mismo Jesús quien instituyó este ministerio, los católicos no la inventamos”, subrayó monseñor Ghaleb Moussa Abdallah Bader.