Comerciantes de Villa Consuelo se quejan de largos apagones

SANTO DOMINGO. Comerciantes del sector de Villa Consuelo se quejaron de los apagones que padecen desde hace meses.

A pesar de que hace alrededor de un año el sector fue incorporado al plan especial de 24 horas, los residentes y comerciantes sufren de la falta de energía eléctrica.

Mario Chabebe, presidente de la Asociación de Comerciantes Exportadores de Villa Consuelo, al ser entrevistado para Diario Libre se quejó de las prolongadas interrupciones de energía, luego de que ese hiciera una inversión de más 80 millones de pesos en EdeEste para resolver el problema.

“En los últimos meses ha estado fallando mucho, en especial en horario laboral, Villa Consuelo está sufriendo en carne y propia los apagones. Los micro y pequeños comercios no tienen plantas eléctricas, usan generadores de emergencias que no soportan ocho horas de apagones, esos generadores no aguantan esas horas y el costo de combustible es insostenible”, afirmó Chabebe.