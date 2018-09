CONATRA paralizará todas sus unidades por aumento en precio de combustibles

SANTO DOMINGO. La Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (CONATRA) paralizará todas sus unidades el próximo jueves 27 durante 24 horas para demandar del Gobierno una salida al constante aumento de los combustibles.

La decisión fue tomada por una asamblea de la organización que dirige el empresario del transporte Antonio Marte, ante lo que considera el mutismo de las autoridades.

Marte explicó que han agotado todos los recursos posibles para lograr que el Gobierno se aboque a una revisión en el precio del pasaje, sin tener resultados. De acuerdo con el dirigente choferil, más de 80,000 unidades de transporte serán paralizadas.

“Será la paralización pacífica del transporte más grande que se haya podido hacer, nos vamos a estacionar a la derecha de las calles y carreteras, los choferes acostados debajo de sus vehículos, sin ningún tipo de enfrentamiento, solamente los vehículos de CONATRA y otros que se quieran sumar”, sostuvo.

Aclaró que no se oponen a que otras organizaciones puedan circular ese día, pero que todas sus unidades de todo el país.

Indicó que el reclamo que hicieron al Ministerio de Industria y Comercio para que se revise la ley de hidrocarburos 112-00 solo fue para verle su sonrisa porque no decidió nada y solo argumentó que el gas y el gasoil está muy caro.

“Nosotros no vamos a hacer desórdenes porque estamos aliados a este gobierno, pero el mismo nos ha llevado a esta situación, incluso, miembros de CONATRA me han pedido hasta la renuncia o que coja una licencia por 30 días porque ellos entienden que como somos del PRD, no podemos reclamar”, dijo Marte.