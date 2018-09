Continúan los trabajos de construcción de la terminal de autobuses en Santo Domingo Este

SANTO DOMINGO ESTE. Los trabajos de construcción de una terminal de autobuses en la avenida Bulevar del Faro, próximo a Los Tres Ojos, fueron reanudados ayer pese a las protestas de vecinos y regidores que rechazan la obra en el lugar.

Este viernes una retroexcavadora trabajaba en la demolición de un muro de mampostería que separa el solar de la avenida Las Américas.

El excandidato a alcalde por el municipio Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, deploró que los trabajos hayan continuado sin los permisos de ley como lo establece la Constitución de la República en sus artículos 109, 200 y 201 de la Carta Magna.

Indicó que depositó un recurso de amparo ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito nacional para que la obra sea paralizada y que será conocido el próximo lunes a las 9:00 de la mañana.

“No se puede en un territorio hacer ningún tipo de uso de suelo si no cuenta con el permiso de la sala Capitular, del Concejo de Regidores, no del alcalde, porque este no tiene que dar permiso, eso tiene que ser aprobado por resolución de los regidores, e incluso, sobre esa materia hay jurisprudencia”.

El alcalde Alfredo Martínez aseguró que para la construcción de la terminal en ese lugar no se requiere una resolución de los regidores porque ese terreno es del Ministerio de Deportes y manifestó que no son regidos por el cabildo.

Dijo que como alcalde está muy contento con esa obra que evitará la entrada de autobuses al Distrito Nacional.