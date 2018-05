El caos urbano irrumpe el sosiego del destino turístico del Este

Pero fuera de las grandes plazas comerciales, centros educativos y de salud construidos en estructuras modernas para acoger a los turistas, existe, a lo interno del municipio, otra forma de vida que no se ve en las piezas publicitarias que promueven el “paraíso turístico” del Este.

Verón Punta Cana es uno de los tres distritos municipales del municipio Salvaleón de Higüey, en la provincia La Altagracia que, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), tenía 26,480 residentes extranjeros y 87,268 nacidos en otros municipios, de una población total de 251,243 habitantes registrados al 2010.

Informalidad

Casi escondido entre cordeles de "snacks" que asoman por la puerta de su estrecha vivienda, Mislet Lafalaise, un ciudadano haitiano de 37 años, cuenta que llegó a La Cristinita hace un año a trabajar en el sector construcción. Recibe 600 pesos por jornada cuando encuentra quien lo contrate.

Hace cuatro meses decidió poner el pequeñito negocio en la casa de aproximadamente cuatro metros cuadrados que comparte con su esposa y su hijo de cinco meses.

Al día vende unos RD$300 pesos que le ayudan a completar los RD$2,500 que paga cada mes por el alquiler del cuarto.

Hace un par de semanas, el negocio estaba en la acera frente a la vivienda, pero por advertencia de las autoridades municipales, Lafalaise tuvo que moverlo.

La Junta Municipal de Verón Punta Cana tiene una brigada de “desarrabalización” que diariamente retira entre 5 y 15 mesas u otros objetos que se colocan en las aceras con mercancías para vender. Sus dueños casi siempre son inmigrantes haitianos que se excusan ante las autoridades con la frase “no tengo trabajo”, cuenta el agente municipal que comanda la brigada. “Pero eso solo ocurre en los barrios, no en las zonas turísticas, ahí no. No lo permitimos”, sostiene el agente.

Contigua a la casa de Lafalaise hay otras cinco de no mayor tamaño. Al lado y al frente se ven estructuras similares de caseríos de madera, de zinc o de block que asemejan barracones. Ese estilo de vivienda se extiende por otras calles del barrio.