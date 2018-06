En el Invidorex claman al presidente Medina por arreglo de las calles y falta de agua

SANTO DOMINGO ESTE. Residentes en el sector Invidorex en este municipio, donde la tarde de este viernes el presidente Danilo Medina entregó el liceo Pedro Mir, protestaron por el mal estado de las seis calles que componen el sector y la falta de agua potable, ya que como en la mayoría de las inauguraciones de planteles educativos, “solo le lavan la cara a las calles que el mandatario verá”.

Dijeron que se cansaron de rogar a los ingenieros del Ministerio de Obras Públicas que les arreglaran las calles, pero que no les hicieron caso.

“En cambio solo le lavaron la cara a las calles que rodean el liceo para que el señor presidente Danilo Medina crea que todo está bien. Señor Presidente lo están engañando”, dijo Cristina Sánchez, residente en el sector.

Dijo que cuando llueve no pueden salir por el lodo y que cuando no llueve el problema es peor por el polvo, que les afecta la salud y les está enfermando los niños. Criticó, además, que una de las calles que están en mal estado comunica el nuevo plantel escolar con otro liceo, y que para que el Presidente no viera su mal estado la taparon parqueando varios autobuses.

Sobre la deficiencia de agua dijeron que han ido a la Corporación de Acueducto y Alcantarillado en varias ocasiones, pero que siempre le están dando largas y no les instalan la acometida central para distribuir las tuberías a los hogares.

Otro problema que les afecta es la inseguridad. Según Cristina Sánchez, a las 7:00 de la noche ya tienen que encerrarse en sus casas para no ser víctimas de los delincuentes que aprovechan la oscuridad del sector y la falta de vigilancia policial, para cometer fechorías en la zona.

“Aquí la Policía solo tiene un motor y hay que empujarlo para que prenda, y hay una camioneta y no es de este destacamento”, agregó Sánchez.