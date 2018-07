Es ilegal construir aceras a su manera, sin autorización de los ayuntamientos

La mayoría de las estaciones de combustibles han hecho de las aceras una extensión de la plataforma de sus propiedades, exponiendo la vida de los peatones porque no cumplen con dejar las isletas que protegen a “la gente de a pie”.

En calles y avenidas de la ciudad es notorio ver la falta de uniformidad en las estructuras, pues estaciones de expendio de combustibles, bancas de apuestas, bancos comerciales, plazas, iglesias y torres de apartamentos cambian el modelo ciudad de las aceras por el de su interés particular, bajo la excusa del embelleciendo y ante el desamparo municipal de los cabildos.

SANTO DOMINGO. Las aceras del Gran Santo Domingo y de otras ciudades, no solo son usadas ilegalmente como espacios para mercadear, sino que también propietarios de establecimientos y viviendas modifican su estructura como si tuvieran alguna posesión de la misma.

Irrespeto ciudadano y dejadez municipal

La Ley 176-07 establece que la autoridad de las aceras es solo del cabildo de cada demarcación en su artículo 19 letra G, pero no especifica el modo de hacerlo y asegura que es Planeamiento Urbano que debe decir cuáles características deben reunir cualquier intervención de las aceras. El tema era atribuido en la legislación al renglón de tránsito y movilidad urbana.

En la mayoría de las estaciones, los vehículos entran libremente por cualquier lugar, lo que no les permite a los peatones caminar con protección. Una de las pocas estaciones de combustibles que respetan el espacio de los transeúntes es la instalada en la avenida Sarasota esquina Enrique Jiménez Moya.

Uniformidad de las aceras

Aníbal Díaz, director de Espacios Públicos del cabildo del Distrito Nacional, indica que junto a Planeamiento Urbano desarrollan un plan conjunto desde el aspecto de la permisología para lograr la uniformidad de las aceras.

“A los fines de que se desarrolle una política uniforme de las aceras en la ciudad de Santo Domingo, nos encontramos con el tema de que de repente un colmado embellecía su área de parqueo y le daba el mismo hormigón estampado, los mismos adoquines a la acera”.

Indica que se hace un trabajo jurídico unificado, uno desde la perspectiva de resguardar el espacio público y otro de la permisología y, aunque se ha avanzado, se requiere de una reglamentación más clara sobre el tema.

“Yo me he dado cuenta que hay un pasivo desde el punto de vista normativo porque las diferentes administraciones, las diferentes salas capitulares, se fueron como enfocando en temas comunes y de segunda generación, legislaban en cuanto al planeamiento de la perspectivas de las estructuras, de los edificios y casos, hacían reglamento sobre temas como la basura, pero muchas alcaldías no tienen una dirección de espacios públicos”, sostuvo.