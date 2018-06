Falta de autoridad aumenta problema de parqueo en calles de Santo Domingo

SANTO DOMINGO. Ciudadanos violan constantemente la ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial al colocar conos, bolardos, cadenas y otros objetos frente a residencias y establecimientos comerciales para evitar el estacionamiento de vehículos en las calles.

La vieja práctica es motivo de discusiones entre personas que se niegan a que cualquier ciudadano se estacione en su frente y los que reclaman el derecho a aparcarse en lugares permitidos por la ley.

El vocero de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), coronel Rafael Tejeda Baldera afirmó que es ilegal colocar conos y otros objetos en calles donde está permitido el estacionamiento.

Indicó que la colocación arbitraria de esos objetos en las calles es violatoria de la Ley 63-17 y que por esa razón los agentes de la DIGESETT los retiran.

“Por qué se suscitan esta discusiones entre personas por parqueos, no obstante uno ve la entrada de un vehículo a una marquesina o a un portón que está cerrado, hay personas que obstruyen esa entrada y eso va generando molestia e incomodidad. Todo el mundo sabe dónde debe parquearse y dónde no”.

Los mayores conflictos entre vecinos y demás ciudadanos no es solo porque se estacionan vehículos en las salidas de garajes y marquesinas, sino también frente a las viviendas y establecimientos comerciales.

Alipio Jesurún es uno de los afectados y cuenta que un vecino suyo se opone tajantemente a que se estacione frente a su casa en una calle de Villa Juana, lo que ha generado en discusiones que casi terminan en enfrentamientos físicos.

“Ese señor se cree que es dueño de la calle, él pone unos tanques vacíos para que nadie se pare ahí, ese lugar solamente lo pueden usar él, su familia, amigos y sus visitantes, si él ve el vehículo de otra persona de una vez comienza a pelear y hasta ha rayado algunos carros, ese abusador, yo no sé en cuánto compró ese pedazo de la calle”, dijo.

Su vecina Amelia del Carmen cree que no se deben estacionar a la salida de garajes, pero no ve mal que lo hagan en lugares donde es permitido.

“Si no hay un letrero de no estacione, no hay problema, ahora usted no puede parar un carro en la salida de ese garaje porque usted no sabe a la hora que llega el dueño o si quiere salir, eso no es posible, por eso es que pasan tantas cosas, que la gente se mata uno con otro”, dijo la dama.

La ley 63-17 establece en su artículo 237 un total de 23 lugares prohibidos para estacionar o detener un vehículo en las vías públicas. Está prohibido estacionarse sobre las aceras, dentro de un cruce de calles o carreteras, dentro de una distancia de cinco metros de una boca de incendio o hidrante y a menos de un metro de la entrada o salida de un garaje.

Tampoco se puede estacionar sobre un paso de peatones o lugares destinados exclusivamente al tránsito de los mismos, dentro de una distancia de cinco metros de una esquina, dentro de una distancia de 10 metros antes y después de un semáforo de tiempo fijo o de luz intermitente, medido desde el borde del contén.

No se debe estacionar vehículos en forma paralela o al lado opuesto de una excavación u obstrucción, en los túneles, puentes, pasos a desnivel, cuesta curvas, a 30 centímetros del borde de la acera o contén.

También en sentido contrario de la circulación de la vía, frente a cuartel de los bomberos, de la Policía o cualquier agencia de las Fuerzas Armadas, frente al acceso de templos religiosos, escuelas, cine, teatro, hospital , entidad bancaria, gasolinera y sitos donde se celebren actos públicos, entre otros lugares.