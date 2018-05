La “telefericomanía” se apodera de los habitantes de Santo Domingo Norte

SANTO DOMINGO NORTE. “¿Cuál fue el bulto?”, “¿está funcionando?” y “¿qué es lo que pasa?”, son algunas de las preguntas que hacen ciudadanos que acuden a las cuatro estaciones del teleférico con la intención de abordar el nuevo sistema de transporte.

Es que solo se ofrece desde ayer de 6:00 a 9:00 de la mañana y de manera gratuita como parte de los ajustes que hace la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET). De acuerdo con testigos fueron pocas las personas que usaron el servicio al día siguiente de la inauguración.

Sin embargo, después de las 9:00 de la mañana de ayer numerosas personas acudieron a las estaciones, principalmente las del municipio Santo Domingo Norte, pero encontraron las puertas cerradas. No se han colocado letreros en las estaciones que indiquen el horario del servicio, y la gente se acerca a los agentes de seguridad o le pregunta a cualquiera que esté enfrente sobre la apertura definitiva. En la cuenta de twitter de la OPRET se informó que 4,178 usuarios se movilizaron en el teleférico desde las 6:00 hasta las 9:00 de la mañana y que abordaron las cabinas sin ningún contratiempo

Hubo algunas personas que utilizaron el servicio, pero no pudieron completar el trayecto y fueron invitadas a bajar luego de recorrer una y dos estaciones, sin que se les dieran explicaciones.

Algunos de los que utilizaron el teleférico en el horario habilitado dijeron que es un buen servicio, aunque todavía tienen algo de miedo por las alturas.

“Eso es buenísimo, yo me voy a montar todos los días. Yo llegué tempranísimo a mi trabajo”- ¿Y no tuvo miedo? – “Noooo, esas cabinas son muy cómodas y rápidas, yo no me asusté”, dijo Eloisa Marcano, una pasajera.

En tanto que Zacarías Marte dijo que se subió en la estación de Los Tres Brazos y cruzó a Gualey solo en una cabina e hizo el trasbordo en el Metro. “Eso es tan bueno que yo estoy loco de que lleguen las cinco de la tarde para volverme a montar”, dijo minutos después de llegar a su lugar de trabajo.

La OPRET está realizando operaciones progresivas. Durante lo que resta de este mes de mayo el servicio seguirá gratuito, pero solo de 6:00 a 9:00 de la mañana y a partir de 1 de junio y hasta el 30, seguirá gratuito en horarios de 6:00 a 9:00 de la mañana y de 5:00 de la tarde a 8:00 de noche de lunes a viernes. Los domingos las puertas de las estaciones serán abiertas a la ciudadanía de 3:00 a 6:00 de la tarde.