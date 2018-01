No construirán viviendas en Domingo Savio por vulnerabilidad de terrenos

SANTO DOMINGO. El anuncio de la Unidad para la Readecuación de La Barquita y Entornos (URBE) de que es inhabitable una franja de 270,000 metros cuadrados de La Ciénaga y Los Guandules, y que no serán construidas las 1,400 viviendas anunciadas, ha generado gran expectativas entre dirigentes comunitarios y religiosos de la zona.

URBE informó que estudios realizados establecen que existe una franja donde viven las 1,400 personas que es de alto riesgo de inundación y peligrosidad sísmica, lo que hace ese lugar no urbanizable.

Indica que en unos 50 años la zona tendría un 67% de vulnerabilidad, tanto en el aspecto hídrico como sísmico, por lo que desestima el levantamiento de viviendas en el lugar.

En rueda de prensa en la que participó Patricia Cuevas, coordinadora general de URBE y el geólogo Osiris de León, el sociólogo Daniel Pou, entre otros, se informó que el lugar presenta una baja capacidad de carga del suelo blando y vulnerable en la zona marginal del Ozama.

“Es responsabilidad del Estado dominicano velar y garantizar la integridad física y la vida de los dominicano, razón por la cual, de manera responsable, se asume la decisión de declarar como territorio no urbanizable la franja de los 270,000 metros cuadrados que ocupa el sector Domingo Savio a orillas del río Ozama, zona que está ocupada por 1,400 familias que fueron empadronadas en noviembre del 2016”, expresó Osiris de León.

Explicó que el proyecto sigue su curso como anunció el presidente Danilo Medina de abrir los sectores de La Ciénaga y Los Guandules para conectarlos con el resto de la ciudad ,y hacer de ellos un ejemplo de orden, seguridad y buena convivencia comunitaria, liberando los espacios necesarios para garantizar la buena circulación.

De su lado, Patricia Cuevas dijo que las investigaciones que se han hecho permiten conocer palmo a palmo el sector Domingo Savio y que esa es la razón por lo que se replantea la visión sobre el sector a partir de los estudios de carácter sísmico e hídricos realizados. Habrá compensación a cada familia, caso por caso”, afirmó Cuevas, al tiempo de afirmar que en el lugar hay viviendas de diferente valor y calidad.

Indicó que el Estado no cuenta con las 50 hectáreas para el traslado de las 1,500 familias que viven en las zonas más vulnerables. “Desde URBE entendemos y apoyamos la decisión responsable del Estado dominicano de no construir vivienda en zonas de riesgo, razón por la que no se construirán edificaciones habitables en esta zona siendo coherente con la responsabilidad de salvaguardar en cualquier circunstancia la vida de nuestros ciudadanos”, explica URBE.