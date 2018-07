Piden se restablezca servicio gratuito de OMSA para Merca Santo Domingo

“Un mal día se hacen 1,500 y hasta 2,000 pesos, pero hay que pagar este módulo, que son 1,000 semanales. Cuando uno le quita el transporte y los gastos de la casa, la comida y demás, el dinero no rinde. Anteriormente se vendía mejor por el gentío que venía en las guaguas de la OMSA, pero ya no tenemos ese servicio”, dijo.

“Aquí los precios son buenos. El problema es la distancia. Yo vengo cuando mi hijo me trae, una o dos veces al mes”, cuenta Michel Molina, una ama de casa que favorece que el Gobierno Central cree las condiciones para sus pares puedan aprovechar de los productos que se venden en ese mercado.

“Viene gente, pero no es igual. Antes, incluso con la OMSA aquí metida, se picaba mejor. Ellos los traían y nosotros los llevábamos porque se iban con la compra y era incómodo en la guagua. Éramos 20 choferes y ya sólo venimos entre ocho y doce como máximo durante la semana. Los muchachos no vienen a conchar todos los días, se quedan por ahí, porque es que no hay vida”, manifestó Valdéz.

En el momento del recorrido de Diario Libre por las instalaciones de la plaza habían cinco choferes de Asochomerca estacionados frente al pabellón de frutales.

“Hace tiempo que queremos que el gobierno nos dé una mano, un estímulo. Somos el único servicio de transporte público que le queda al Merca y nos estamos yendo poco a poco”, sentenció.