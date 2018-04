Vecinos de la Ciudad Colonial denuncian familias son sacadas de viviendas

SANTO DOMINGO. Vecinos de la calle Isabel La Católica, en la Ciudad Colonial, denunciaron que unas ocho familias que vivían en una edificación desde hace 15 y 20 años fueron echados a la calle alegando la propiedad del inmueble con un título supuestamente falsificado.

Los moradores aseguran que las familias vivían en la casa número 354, propiedad de una dominicana que se fue a vivir a Puerto Rico y nunca regresó. Explicaron las familias que hicieron inversiones que ahora no se les quiere reconocer.

Aneudy Checo, dirigente comunitario de la Ciudad Colonial, explicó que los propietarios del hotel Island Life Santo Domingo que funciona al lado de la propiedad, se valieron de títulos supuestamente falsificados para echar del lugar a las familias, algunas de las cuales recibieron RD$25,000 de compensación para que se fueran del lugar y ellos ampliar sus instalaciones.

Alertó que fue amenazado de muerte por defender el derecho a un techo de las familias afectadas y responsabilizó de lo que le ocurra o a una de sus familias a los propietarios del hotel y al abogado que les sirve.

“Me amenazaron de muerte, me mandan a decir que me quite de eso, que van va a hacer un lío mayor. Ayer (el lunes) cinco personas en un carro con vidrios oscuros dijeron que me iban a dar lo mío, si sigo con eso”, sostuvo.

María Marina Alcántara es la única que mantiene sus ajuares en su cuarto que acondicionó con una herencia que le dejó su esposo y cuenta que las familias tuvieron que firmar su salida bajo presión de los dueños del hotel ubicado en la Isabel la católica casi esquina Vicente Celestino Duarte.

Explicó que en el otro lado del hotel se vende una propiedad con su título, pero que ellos no intentan comprarlas sino adueñarse de una edificación que no les pertenece.

“Firmamos todos a la mala, nos presionaron y amenazaron, yo no duermo ahí porque estoy enferma y eso está muy solitario, pero tengo todas mis cosas ahí”, dijo la señora.

Otra señora que no se identificó y que dice conocer la historia bien de la propietaria del inmueble cuenta que hace más de 30 años en esa casa hubo un incendio y la dueña es dominicana que viajaba a Puerto Rico y que después de ese hecho se quedó a vivir en esa isla y jamás volvió y nadie reclamó la vivienda pero lo que la gente la ocupó.

Diario Libre procuró la versión de los propietarios del hotel, pero una persona con acento extranjero dijo que ese caso está en manos de sus abogados y que no estaba en el lugar.