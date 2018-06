Denuncian agresión física contra un niño de seis años en Macao, Higüey

Higüey. Un niño de seis años de edad fue golpeado salvajemente alegadamente por sus tutores en una comunidad próximo al cruce de la carretera Higüey-Macao en la Provincia Altagracia.

Según la denuncia hecha por un ciudadano, el niño que responde al nombre de Alexander, presenta heridas en varias partes de la cabeza y golpes en el cuerpo que supuestamente se lo provocaron sus tutores, quienes trabajan en “la finca de Los Matos” ubicada en la zona mencionada.

El ciudadano hizo un llamado a las autoridades competentes para evitar que el ese menor siga siendo víctima de malos tratos y agresiones. Dijo que puso la denuncia en el cuartel de la Policía Nacional de Macao, para que den con los responsables de la agresión.

“Mientras me encontraba realizando mi trabajo como agente vendedor en el Macao de Higüey, me encontré este niño gravemente herido en un colmado. El mismo presentaba heridas contundentes en su cabeza y las extremidades. Fui al destacamento con mi compañero de labor a poner la denuncia, pero no creo que hayan actuado sobre el asunto”, dijo el denunciante a Diario Libre.

El 62 % de los niños, niñas y adolescentes del país son víctimas de métodos de disciplina basados en la violencia, de acuerdo con informes la Coalición de ONG por la Infancia.