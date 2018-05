Descubre cuáles son las mejores empresas dominicanas para trabajar, según ranking

SANTO DOMINGO. Según el listado de las mejores organizaciones privadas para trabajar en América Latina y el Caribe 2018, publicado por Great Place to Work Institute Centroamérica & Caribe, en la República Dominicana se encuentran 21 de las 24 mejores empresas de la zona.

Entre las entidades reconocidas por la firma internacional se encuentran bancos, aseguradoras, transportadoras y manufactureras.

En el estudio participaron 1,383 organizaciones, pertenecientes a 22 países, que emplean a 2.6 millones de personas en la región. Siendo el Ministerio Administrativo de la Presidencia de República Dominicana la primera institución pública de todo el Caribe que participa en este tipo de iniciativas y logra un puesto entre las mejores.

El estudio también hizó menciones honoríficas a tres empresas dominicanas en los renglones: Better for the People, para la institución bancaria Scotiabank, por inspirar a cada individuo a alcanzar su máximo potencial dentro y fuera del lugar de trabajo. En la categoría Better for the World, se reconoció el trabajo del Grupo Universal, por una organización que sobresale al involucrar a sus colaboradores y generar valor para la comunidad a partir de las iniciativas filantrópicas, ambientales u otras de Responsabilidad Social Corporativa. Por último Great Place to Work for All, que recayó sobre Fenwal-A Fresenius Kabi Company, por avanzar en términos de equidad, inclusión, desarrollo y/o representación de las mujeres y otros grupos en sus lugares de trabajo a través de sus políticas, prácticas y acciones.