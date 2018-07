Andrés Navarro asegura que los estudiantes de excelencia cuentan con el apoyo familiar

SAN PEDRO DE MACORÍS. El ministro de Educación, Andrés Navarro, afirmó que para garantizar que un joven emprenda una trayectoria segura hacia el desarrollo, es vital el apoyo de la familia y “cada vez que veo que detrás de un estudiante ejemplar hay una estructura familiar que vela por su buen comportamiento y desarrollo escolar, me convenzo más aún de que como padres, nosotros debemos estar siempre detrás de nuestros hijos”.

Navarro destacó que en los recorridos que realiza por los diversos centros educativos de toda la geografía nacional ha conocido muchos jóvenes sobresalientes, referentes positivos de su comunidad, y lo que tienen en común es que cuentan con una familia atenta, que vela por su buen accionar y rendimiento académico “y todas esas historias de vida nos remiten a la familia”.

Refirió que en una graduación a la que fue invitado en San Cristóbal el año pasado, le impresionó ver que los padrinos y las madrinas de los graduados no eran los padres ni las madres, sino amigos o novios. Sin embargo, el grupo de estudiantes de excelencia, a los que les tocó entregarles el diploma de mayor rendimiento, tenían a sus padres como padrinos y madrinas.

“Recuerdo muy bien a Rossy que fue la de mayor rendimiento, esa vino con su papá y su mamá. Y yo estoy seguro que detrás de esa presencia en un momento tan especial de un joven, hay una vida familiar. Hay un papá, una mamá o un tutor que anda con su muchacha o su muchacho. Que están ahí en sus momentos especiales. Entonces ese alto rendimiento no es fruto de la casualidad, no es fruto de la chepa, como decimos en el Cibao, es fruto de un trabajo familiar. Y tenemos que hacer conscientes a los padres y a las madres, no importa el formato de la familia, no importa que estén casados, o que estén viviendo juntos, o que sean solteros, o que sea un tutor, eso no importa cuando se trata de los hijos, la responsabilidad no se pierde frente a los hijos, por la condición o relación que haya entre los padres”.

También citó el caso de Samanta, una jovencita de Cotuí, representante de los estudiantes ante el Consejo Nacional de Educación. “Samanta tiene que viajar de Cotuí a Santo Domingo a todas las sesiones del Consejo Nacional de Educación.

Cuando al consejo se le invita a actividades, Samanta siempre está presente. Pero a Samanta siempre la acompaña su papá. Y cuando el papá no puede, entonces he encontrado que la acompaña su mamá. Y en una ocasión que no pudieron, la acompañó su abuela, su familia. Entonces no es casual que Samanta haya sido la más destacada en Cotuí, y después fue escogida como estudiante representante en el Consejo Nacional de Educación”, sostuvo.

Enfatizó que detrás de un estudiante de alto rendimiento hay una estructura familiar que vela por su buen rendimiento y desarrollo escolar, por lo que exhortó a los padres y las madres a involucrarse más en el aprendizaje sus hijos porque esa responsabilidad no es una exclusividad de los maestros.

Al encabezar el séptimo encuentro “Orientaciones para la Comprensión del Currículo por Competencias”, dirigido a más de un centenar de representantes de las asociaciones de padres, madres y amigos de las escuelas (APMAE) de la región Este del país, Navarro señaló que la Revolución Educativa no se limita a las paredes de las escuelas, porque el centro de la educación está en la familia y la escuela es sólo un facilitador.

“Yo estoy realmente convencido de que, si asumimos este rol, nosotros en esta alianza de escuela, familia y comunidad, vamos a lograr la efectividad de la transformación de la educación a partir de este nuevo currículo basado en competencia, vamos a estar creando una nueva generación de ciudadanos promotores del desarrollo familiar, pero también del desarrollo de nuestro país”, expuso.

El funcionario agradeció la permanente colaboración de la Fundación INICIA con el Ministerio de Educación, en procura de la eficiencia y efectividad en el proceso enseñanza-aprendizaje en el sistema educativo, y en este taller, a través de una vital asesoría técnica.

En tanto, Laura Calventi, directora del Portafolio de Gestión de la Fundación INICIA Educación, explicó los pormenores del borrador curricular a los representantes de las APMAE y a las entidades vinculadas, para conocer sus valiosas opiniones, previo a la edición final que se entregará a los padres, de manera que el instrumento se constituya en su mecanismo de seguimiento de la educación que reciben los alumnos.

“Compartimos esta visión y valoramos este esfuerzo del Ministerio de Educación respecto a la relevancia que tienen las familias como eje central de la sociedad. Confiamos en que puedan enriquecer este proceso de validación curricular con un enfoque por competencias y vanguardista que esperamos genere resultados beneficiosos en las aulas”, consideró Calventi.

El obispo Santiago Rodríguez, de la Diócesis de San Pedro de Macorís, elevó oración al Altísimo, ocasión en que resaltó la importancia de la participación de las familias en el proceso de formación de sus hijos “como un eje transversal de la sociedad y santuario de la vida, donde se gesta la formación humana y espiritual de los seres humanos. Saludamos esta estrecha vinculación sociedad, familia y escuelas”.

También participaron Miguel Fersobe, director de Participación Comunitaria; José Remigio García, de Currículo; Minerva Pérez, de Orientación y Psicología; Leónidas Lucas Jiménez, de la regional del municipio de Higüey; Jaime Tolentino, representante de las APMAE en el sector público; Carlita Amarilis Rodríguez, de los colegios privados de la regional 12, y Miguel Medina, de Comunicaciones del Ministerio de Educación.

La banda de música de la Escuela María Nicolasa Billini, del municipio San José de Los Llanos, integrada por estudiantes de los niveles de Básica y Secundaria, puso el ambiente cultural con la interpretación de hermosas piezas instrumentales, bajo la dirección del profesor Ángel María Socorro Cruz.