Sí, hay que premiar al que pasa

El tema de premiar o no a los hijos por sacar buenas notas es analizado también por la psicóloga clínica Ruth Esther Poliné, quien favorece que se premie al niño que aprobó todas sus materias y el galardón dependerá de qué tan importante fue su logro. Asegura la profesional que eso motiva al niño a dar más el año escolar siguiente y que siempre es bueno que se le reconozca la aprobación del curso con algo material, pues si no lo hacen sentirá que su esfuerzo no valió la pena. “Porque los niños analizan más que cualquier adulto Si el niño arregla su habitación hay que felicitarlo y darle un premio, así sea con una paleta”, considera Poliné.