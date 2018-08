La jubilación le da a maestras la oportunidad de desarrollarse en la pintura

Una muestra viva de la vitalidad y la energía que ofrecen este tipo de iniciativas en personas jubiladas es Mercedes Altagracia Moratín de Rosario, quien tras 40 años de servicio como educadora, en diferentes instituciones, hoy ve en la pintura una motivación para seguir hacia adelante.

A sus 67 años, Moratín de Rosario, dice que al principio le costó mucho trabajo dar seguimiento a las instrucciones del profesor, pues no tenía ningún conocimiento sobre pintura, “cuando inicié me pusieron a hacer una botellas y todas me quedaron dobladas y deformes. En ese momento a modo de broma le dije al maestro que las botellas no necesariamente tenían que ser perfectas. Pero me esmeré y al final de la clase, en la primera exposición, esa fue una de mis mejores pinturas, porque pude hacerla bien”.

Moratín de Rosario recomienda a los jubilados y a todos los adultos mayores en general, seguir hacia adelante e ir creando cada nuevos sueños y ponerse metas. Indica que sea en la pintura, la música, la escritura, en cualquier área que les apasione hay que dar lo mejor y seguir hacia adelante.

Dice que este tiempo que lleva de jubilación los ha aprovechado al máximo para explorar nuevas áreas del saber y del arte. Además indica que sigue ejerciendo la labor de la enseñanza, ahora desde su casa con una sala de tarea.