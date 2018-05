Experto considera error PN ocultar información

SANTO DOMINGO. El experto en seguridad ciudadana Daniel Pou advirtió que la práctica de ocultamiento de información que realiza la Policía Nacional contribuye a que la población tenga cada vez menos confianza en esa institución.

El también politólogo dijo que a pesar de que cerca del 66% de los homicidios se producen a causa de violencia social, y no propiamente de la delincuencia “los directores de Policía, por ignorancia o por mantenerse en sus puestos no son capaces de reconocer y decirle al liderazgo político que ellos no pueden resolver esos temas”.

Considera que ante ese escenario “la Policía está muy presionada por los actores políticos, porque es la institución más inmediata en términos de contacto con la sociedad, todo el mundo le va a reclamar y a tomar cuentas a la Policía, nadie va donde el procurador, ni va donde los fiscales, porque en la visión tradicional, la Policía es la que debe resolverlo todo”, dice.

Deplora que la propia Policía haya vendido la idea de que es cierto que debe resolver los problemas de la conflictividad y del delito, pero no puede desempeñarla, porque es una sola de las instancias que tienen esa responsabilidad, al no poder desempeñar de manera adecuada esa función tiene que mentir, tratar de maquillar cifras e informaciones y no es eficiente en la labor inteligencia, porque debe dedicarse a reaccionar.

Reitera que la erradicación de la inseguridad ciudadana es que se cree una política de Estado dirigida a ese propósito que integre a todas las instituciones de prevención y respuesta al delito y a la violencia.