“Hay que modificar la Ley para evitar que se

SANTO DOMINGO. “Yo abogo porque aquí se cree un Ministerio de Vivienda, para eliminar los entuertos que hay porque eso no debió pasar, pero pasó, no se por qué, pero realmente debe de regularse, según la ley del 10 de mayo de 1962 es el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) es el único órgano legalmente que debe dirigir la vivienda en este país”.

La información la ofreció el director del Invi Mayobanex Escoto tras responder preguntas en el Diálogo Libre, donde reveló que ese organismo no tuvo ninguna la participación en la construcción del proyecto habitacional de La Barquita.

Sin embargo dijo que el presidente Danilo Medina está enfocado en el más necesitado, “no hay el primer proyecto habitacional para dárselo a la cúpula del PLD, si no que nos estamos enfocando en ir en auxilio del más necesitado, ahora bien, esos proyectos que yo le acabo de mencionar son proyectos construidos con unos fondos que exigen que sean donados, y estoy de acuerdo en que no deben donarse en un 100%, que debe pagarse una cuota, o como en Estados Unidos, que te dan una casa para tu vivirla y ciando tu progresas viene otra familia a ocuparla, pero para hacer eso aquí tenemos que reformar todo el sistema de vivienda”. Asimismo, al referirse a los esfuerzos que desde el Gobierno se hacen para bajar el déficit de viviendas, Escoto dijo que lo ideal sería poder construir unas 50 mil viviendas por año para poder bajar el déficit, que al censo del 2010 era de 21 mil vivienda por año, y para superar esto debieron construirse en estos 10 años, entre 300 y 350 viviendas y eso es lo que se ha venido trabajando en los últimos dos años, pero eso no quiere decir que en los años anteriores se estaba haciendo eso solamente construía el sector privado y era muy poco lo que el Gobierno construía, algunos proyectos habitacionales de 300, 250 y 150 apartamentos.

“Según los nuevos cálculos que el Estado está socializando, junto con la Dirección de Estadísticas debemos tener 327 mil vivienda de déficit cuantitativo, y un millón 50 mil viviendas necesitan de reparación. Según el funcionario, la entidad de servicios sociales tiene listo par la entrega 412 apartamento.

Al referirse a las intensiones del Gobierno de bajar el déficit de vivienda, dijo que está abogando que para cuando se haga el censo del 2020, este arrojará una realidad, “porque lo demás son proyecciones de cómo se ha venido desarrollando el país en cuanto demandas y construcciones, en los últimos años Acoprovi ha dicho que en los últimos años el consumo de cemento ha sido masivo porque se han disparado las construcciones, tanto en el sector privado, como en el público”.

Según Escoto, ha habido un gran incremento en los fondos del Fideicomiso, cuya ventaja de construir con estos fondos es que obliga al constructor a bajar los precios y agregó que en la actualidad se construyen apartamentos de RD$700 mil que cuatro años atrás no se veía eso. “Y el más caro se construye a RD$2 millones, estamos hablando de que cerca de 100 mil soluciones habitacionales se están construyendo a bajos costos y esto ha obligado a bajar los precios, pero si el interesado ha comprado bajo los fondos del Fideicomiso”. Señaló que aquí no hay un organismo que le de continuidad de cuántas viviendas se están construyendo, tanto del sector privado o de sector público, por eso de la licencia, “porque aquí hay muchas casas que se construyen sin licencia, gente que construyen mejoras sin planos y eso no hay manera de usted saber las casas que se construyen en la periferia”. “Por eso es que tenemos que acabar con la planificación de la expansión de la ciudad y hacer un bloqueo de forma tal que como hay otras ciudades donde hay zonas prohibidas, hay que mapear y decir mire, nadie puede construir fuera de linea”, dijo. Sin embargo aclaró que para esto hay que crear una ley que tenga régimen de consecuencia, “porque no es crear la ley, es que la ley contemple un castigo”. “Nuestra política es ir en auxilio del más pobre, ir en ayuda de más necesitado”.