Hogar Crea dice la burundanga es un tema fantasma científicamente

SANTO DOMINGO. El director nacional de Tratamiento de Hogar Crea Dominicano, Julio Manuel Díaz Capellán, aseguró ayer que la droga conocida como burundanga es un fantasma, porque no se puede asegurar que las personas afectadas es por esa sustancia.

Indicó que fue en la década de los años 80 que se comenzó a popularizar esa droga, y desde entonces no se ha podido comprobar de manera científica, con antidoping, cuando una persona es afectada.

“Estamos en un limbo que no sabemos si las autoridades están investigando y los médicos confirmar la sustancia porque hasta ahora los casos reportados no tienen motivos como el robo, atraco y violaciones, en estos casos las víctimas no presentan ese cuadro”, sostuvo.

Sugirió que las autoridades den a conocer los criterios científicos que se analizan los casos denunciados para determinar si verdaderamente las víctimas han estado en contacto con esa droga.

Díaz Capellán fue entrevistado al encabezar ayer una macha con motivo del Día Mundial de la Lucha contra las Drogas.

La manifestación partió desde el patio de la iglesia Las Mercedes, en la Ciudad Colonial, y concluyó con el depósito de una ofrenda floral en el Altar de la Patria.

Deploró que cada día vaya en aumento el consumo de los distintos tipos de drogas.

Indicó que durante los últimos años en el país se ha registrado un retroceso en la lucha contra las drogas.

“La legalización de las drogas sigue en muchos países y están apareciendo nuevas drogas de diseño, por lo que la lucha contras las drogas no ha sido lo suficientemente unida”, consideró.

Aprovechó para informar la situación de indefinición en que están unos 30 niños y adolescentes que alegadamente fueron desalojados violentamente de una casa donde recibían tratamiento en La Vega.

Llamó a las autoridades a buscarle una solución al problema para que los niños y adolescentes puedan seguir recibiendo sus tratamientos.

En la marcha participaron otras instituciones que trabajan en la prevención y uso de drogas como la Policía, el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), entre otras.