Italiano denuncia fue estafado en la Oficina de Migración de Pedernales

PEDERNALES. El Italiano Manusshi Fabio denunció presuntas irregularidades en la oficina de Migración, donde habría sido estafado con la suma de RD$9500.

El extranjero explicó que el Inspector de turno le selló el pasaporte con la numeración 2-4001, y el que otro empleado administrativo le cobró los RD$9500 por cinco años de estadía, cuando en realidad debió de cobrarle 20 mil pesos.

“Yo fui al aeropuerto, porque me iba de viaje, cuando muestro el pasaporte y mi recibo de pago de la oficina de Pedernales de Migración, el propio director de la institución me dijo que debía pagar RD$20 mil, porque lo que yo pagué en Pedernales no estaba registrado en el sistema y además fui producto de una estafa” dijo el ciudadano italiano.

Señalo que su dinero es trabajado y quieren que se lo devuelvan.

Reveló que tiene informaciones de otros amigos italianos, que los viven estafando en esa oficina, pero que no puede hablar de eso porque no tiene pruebas, pero aseguró, con los documentos en las manos, que de lo que le pasó a él sí puede hablar porque tiene todos los documentos.

El italiano que tiene más de diez años viviendo en Pedernales, poniéndose las manos en el pecho, dijo: ”Porque me hacen eso a mí, yo soy de aquí, por qué tanta maldad”.