El parque de Honduras está que da pena

SANTO DOMINGO. El parque República de El Salvador, en la avenida Italia del sector Honduras, está totalmente abandonado, por lo que moradores reclaman a la Alcaldía del Distrito Nacional su intervención lo antes posible.

La última reparación fue en la gestión de Rafael Suberví Bonilla en 1997, cuenta Luis Manuel Peña, miembro de la Junta de Vecinos del sector.

La mayoría de los bancos están destruidos, no tiene iluminación, las aceras están levantadas y las calles que lo circundan tienen hoyos. Los residentes en Honduras dicen que no pueden disfrutar del parque por las malas condiciones, principalmente de noche porque no tiene iluminación. Reconocieron que el cabildo tiene una brigada que se encarga de la limpieza, pero le parque está deteriorado. ADLR