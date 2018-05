Pese a alguna mejoría, en Boca Chica siguen con retos y desafío

Frente al Banco del Estado, el contén está lleno de agua podrida y mal oliente. Una vendedora que no quiso ser identificada, dijo que “la gente del ayuntamiento que limpia”, no pasa por ese lugar, por lo que tienen que barrer el agua ellos mismos.

Tulio García cuenta que las casas se inundan cuando llueve mucho y la gente no puede pasar. Entiende que el problema es los filtrantes que están tapados y las autoridades no les dan seguimiento.

Los vendedores

Uno de los problemas más preocupantes es la reubicación de los vendedores de la playa, pese a que las autoridades construyen un proyecto, que está casi listo para reubicar a 68 de más de 100 vendedores.

Este proyecto cuenta con cubículos y con todos los servicios para vender en las mejores condiciones, pero la obra no acaba de ser inaugurada a pesar de que se trabaja solo en detalles.

Alrededor de 30 comerciantes, la mayoría mujeres, ocupa parte de la isleta central de la calle San Rafael, a la llegada a la playa, pero el dilema es que ahora se les dice que no tienen donde reubicarlas.

“Parece que nos van a dejar en el aire o mandarnos para la casa y uno con préstamos y cómo uno se va a hacer? Estamos viejas ya para venir para acá a buscárnosla de otra manera, en cada caseta hay cuatro y cinco mujeres que mantienen sus familias con lo que ganan aquí”, dijo Victoria Arias.

Juliana Aquino de los Santos, es otra de las vendedoras informales, tiene fe en que en que el cabildo las reubicará porque no está en sus planes volver para la casa a sentarse.

“Hay muchísimas fritureras, agregadas a los otros negocios, que dicen que nosotros no podemos estar aquí no sé por qué motivo no podemos estar a que porque nosotros no fue que nos pusimos aquí, sino que os pusieron como el síndico Radhamés Castro, él sabe a dónde nos va a reubicar”.

Demandó del presidente Danilo Medina que haga una visita sorpresa a Boca Chica para que vea los problemas que hay en ese municipio.