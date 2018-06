Una plegaria para no accidentarse

SANTO DOMINGO. La acera Este de la calle Rosa Duarte, entre la México y la Francia, es un lugar de peligro para los transeúntes debido a su avanzado estado de deterioro. A pesar de que en ese tramo está el Colegio Evangélico Central, una iglesia y una oficina administrativa, las autoridades no se han interesado en resolver el problema. Son muchos los estudiantes que se caen y los ancianos que no pueden usar el acceso en silla de ruedas por lo accidentado del lugar. Cuentan moradores que desde hace más de 40 años que no se da mantenimiento a la acera. Tanto la comunidad cristiana como residentes demandan del cabildo y de Obras Públicas la reconstrucción de la acera para evitar accidentes.