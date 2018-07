Allanan vivienda de exconsultor jurídico de CORDE

SANTO DOMINGO. El exconsultor jurídico de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), Irving Cruz, informó que la vivienda en donde viven su exesposa y sus hijos fue allanada la mañana de este jueves por la Procuraduría General de la República, dentro de las investigaciones que hace el Ministerio Público a la venta irregular de los terrenos de Los Tres Brazos.

En una entrevista en el programa radial Sol 106.5, Cruz dijo que el allanamiento se hizo porque se pensó que él todavía residía en esa vivienda.

Sostuvo también que durante su función como consultor jurídico de CORDE, en la gestión de Leoncio Almánzar, se opuso a la venta de los terrenos no por la cuestión legal, debido a que eran propiedad de la ya disuelta institución del Estado, sino por un tema social, para que no se sacara de Los Brazos a más de 5 mil familias.



Cruz afirmó que incluso permaneció 25 días fuera de CORDE para no firmar el documento de venta y que ese expediente lo recibió listo, por lo que decidió firmar no objeción a la venta.