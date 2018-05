Aplazan conocimiento de juicio a banda que mataba choferes en San Pedro de Macorís

SAN PEDRO DE MACORÍS. El Tribunal Colegiado de San Pedro de Macorís aplazó para el próximo miércoles 20 de junio la audiencia del juicio que se le sigue a los imputados de darle muerte a varios transportistas a quienes raptaron y lanzaron a una fosa en Juan Dolio, San Pedro de Macorís.

La solicitud la hizo el abogado Samuel Boció debido al sometimiento de una instancia en la Suprema Corte de Justicia para que el proceso sea extraído de la jurisdicción de San Pedro de Macorís por presunta parcialidad del tribunal colegiado, a la que no se opusieron los demás defensores, ni la fiscalía ni los abogados querellantes, solo por respeto al debido proceso, ya que quien debe decidir si acoge o no dicho traslado a otra jurisdicción es la Suprema Corte de Justicia.

Empero, el Ministerio Público, representado por Claudio Cordero, pidió a los jueces que no acojan la solicitud de traslado al Centro de Corrección y Rehabilitación CCR-11 procedente de La Romana, del interno Janser Peralta, hasta no tener la decisión de la Suprema, petición acogida por los jueces, por entender que hasta que no decidan si acogen o no la instancia, cualquier medida estaría fuera de ley.