Autoridades retuvieron cadáver de niña fallecida en Robert Reid hasta confirmar identidad

SANTO DOMINGO. La Fiscalía del Distrito Nacional aclaró que nunca estuvo detenida la madre de una niña que falleció después de haber permanecido un mes interna en el Hospital Infantil Robert Reid Cabral como se dio a conocer recientemente.

La información también fue corroborada por el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, Chanel Rosa Chupany, quien utilizó su cuenta de Twitter para informar sobre lo sucedido.

“En el Robert Read no se le cobra a nadie, fíjense que tenía un mes ingresada la niña y cuando muere solicitan los documentos por un tema legal, simple, el hospital no podía hacer un acta de defunción a nombre de la niña viva, la madre no está ni estuvo detenida”, tuiteó.