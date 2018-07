Chu Vásquez aún sin pruebas de acusación

SANTO DOMINGO. Aunque el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, otorgó un nuevo plazo para que los siete imputados del caso Odebrecht, depositen sus medios de defensa, Jesús Vásquez no cumpliría con dicha disposición por considerar que no están dadas las condiciones para responder a la acusación del Ministerio Público.

Ortega Polanco acogió una solicitud de ampliación de plazo hecha por Juan Roberto Rodríguez y en la misma resolución explicó que como Vásquez y Conrado Pittaluga Arzeno no han depositado sus respuestas a la imputación de soborno, lavado de activos, falsedad y enriquecimiento ilícito, les hacía extensivo el plazo de 10 días para tales fines.

Jorge López Hilario, abogado de Vásquez, dijo que no están dadas las condiciones para garantizar el derecho de defensa del imputado.

“Hasta que no le entreguen a Jesús Vásquez todas las pruebas, no depositaremos. Eso todavía no se ha hecho, de hecho, hace cinco días intimamos por acto de alguacil a la Procuraduría para que nos entregue todas las pruebas y aún no hemos recibido respuesta”, explicó el abogado.

Hacen cinco días que el exlegislador por la provincia de María Trinidad Sánchez, conforme al acto de alguacil No. 1094-2018, de fecha 18 de julio de 2018, pidió al Ministerio Público poner a su disposición el universo de todos los elementos de pruebas reunidos durante la investigación del caso Odebrecht.