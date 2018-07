Consejo del Poder Judicial traslada jueza Alba Beard

SANTO DOMINGO. El Consejo del Poder Judicial trasladó a la jueza Alba Luisa Beard Marcos, de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Tierras a la Segunda Sala del mismo tribunal, por diferencias con la presidenta de esa corte.

Beard Marcos, quien emitió la primera sentencia en favor del Estado dominicano para recuperar 1,200 títulos de propiedad de Bahía de las Águilas (en Pedernales) que estaban en manos de particulares, impugnó la decisión enviando una comunicación al órgano disciplinario, en la que manifiesta que no fue consultada ni le dijeron los motivos del traslado.

“No he solicitado traslado, y tampoco observo que junto a la comunicación en donde me informan del traslado, haya una resolución motivada, que no dé lugar a dudas de que se me está sancionando. Por las razones expuestas y conforme la norma antes citada, les informo que no estoy de acuerdo a este traslado inconsulto y sin resolución motivada”, relata la misiva consignada en el acta 17-2018 del Consejo del Poder Judicial.

En el expediente, está registrado una comunicación suscrita por Alba Beard, en la que se revela las diferencias personales que tiene con la magistrada Lusnelda Solis, Juez Presidente de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central así como las levantadas sobre las reuniones que sostuvo el Consejo, por separado, con las magistradas.

“Este Consejo del Poder Judicial, en procura y bienestar de una buena administración de justicia y de garantizar la armonía mínima que debe existir en todo órgano colegiado, resuelve: primero: ratificar el traslado de la magistrada Alba Luisa Beard Marcos aprobado mediante Acta 15/2018 de fecha veinticinco (25) de abril de dos mil dieciocho (2018)”, afirma la resolución del órgano disciplinario.