Continúa batalla legal de caso sobornos Odebrecht

Nueva controversia

La semana pasada salieron a relucir elementos controversiles de este proceso, pues el empresario y ex enlace comercial de Odebrecht en el país, Ángel Rondón Rijo, reveló que debido a “las gestiones” que hizo a favor de la multinacional por la planta Punta Catalina, Odebrecht le adeuda 20 millones de dólares.

Rondón no solo hizo la revelación, sino que también mandó una advertencia a Odebrecht: “Como ya la Procuraduría no ha acusado a Punta Catalina entre los proyectos sobornados, pues lógicamente Odebrecht me debe ya 20 millones de dólares. Yo haré amigablemente como es mi costumbre, todo el esfuerzo para cobrar el dinero para que ellos me paguen, pero desgraciadamente si ellos no obtemperan, yo tendré que actuar contra el consorcio y contra sus integrantes”.