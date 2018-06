El reto de la Procuraduría es demostrar el soborno que dio Odebrecht a Rondón antes del 2007

SANTO DOMINGO. Se agota el tiempo. Esta es la última semana para que la Procuraduría General de la República presente acusación contra los catorce imputados por los sobornos pagados por Odebrecht entre el 2001 y el 2014 como admitieron funcionarios de la empresa ante las autoridades de Brasil, Suiza y Estados Unidos.

Esta fecha límite, 9 de junio, pone a prueba la capacidad de los fiscales investigadores y del órgano persecutor de demostrar que efectivamente las transferencias y los pagos se hicieron en el tiempo que afirman los ejecutivos de Odebrecht.

Uno de sus principales retos es determinar cómo del 2001 al 2006 Odebrecht transfirió a su enlace comercial en el país, Ángel Rondón Rijo, los recursos para el pago de sobornos a Andrés Bautista, Alfredo Pacheco, Juan Roberto Rodríguez y Víctor Díaz Rúa, para la aprobación y ejecución del acueducto de la Línea Noroeste debido a que según la medida de coerción, Odebrecht comenzó a enviar dinero a Rondón Rijo a partir del año 2007.

El 12 de agosto del 1999 Manuel de Jesús Pérez Gómez (Freddy Pérez), exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables (Inapa) firmó con el Consorcio Acueducto Noroeste el acuerdo para el acueducto por RD$2,563,918,847.30 y en marzo y abril del 2002 el Congreso de la República aprobó contratos de financiamiento y préstamo por US$161,761,441.00, mientras que el 26 de enero del 2005, Díaz Rúa firmó el acuerdo de ampliación del acueducto con el Consorcio Ampliación de Acueducto Línea Noroeste por un monto de US$79,850,000 que posteriormente aumentaron a US$89, 925,939.18.

También evidenciar los recursos recibidos para pagar a César Sánchez, Bernardo Castellanos, Máximo De Óleo, Radhamés Segura, Pacheco y Bautista para la aprobación y ejecución de la Hidroeléctrica Pinalito firmado por Sánchez, exadministrador de la Corporación Dominicana de Electricidad por US$131,721,079.97 el 30 de octubre del 2002. Se hicieron tres adendas a la obra.

En la solicitud de medida de coerción la Procuraduría afirmó que según el testimonio de Marco Vasconcelos Cruz, se hicieron 21 pagos a las empresas Lashan Corp y Conamsa Internacional, cuyas cuentas fueron abiertas con el apoyo de la División de Operaciones Estructuradas en el Meinl Bank de Antiguas.

La Procuraduría enumera más de 90 transferencias bancarias que se hicieron entre 2007 y 20015 de Klienfeld Services LTD, Frasttracker G Ding LTD, Trident Inter LTD, vinculadas a Odebrecht a la empresas Lashan y Conamsa de Ángel Rondón.

Según el órgano investigador Rondón admitió haber recibido más de tres millones de dólares por ese proyecto y que esos fondos fueron utilizados para sobornar a Bautista, Pacheco, Rodríguez y Díaz Rúa. En otro apartado afirma que por la ampliación de la Línea Noroeste el enlace comercial de Odebrecht en el país, recibió más de un millón de dólares para sobornar a Andrés Bautista, Alfredo Pacheco y Víctor Díaz.

Durante el conocimiento de la medida de coerción, el 7 de junio del 2017, Rondón Rijo negó que haya sobornado a funcionarios o exfuncionarios con los recursos que recibió como enlace comercial de la multinacional.