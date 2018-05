Embraer sería testigo en caso

SANTO DOMINGO. Los ejecutivos de la empresa brasileña Embraer que figuraban como acusados en el expediente de sobornos en la compra de los aviones Súper Tucano quedarían como testigos en la causa, luego de que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa desistió de la acusación penal en su contra.

Una fuente vinculada a la investigación, dijo que aunque el desistimiento no es definitivo, la decisión procura agilizar el caso, por las dificultades de juzgar a los ejecutivos de Brasil.

Según la acusación del caso, la empresa Embraer pagó un soborno de US$3.4 millones para la venta de los aviones Súper Tucano al Estado dominicano. Por el hecho son procesados el exsecretario de las Fuerzas Armadas, general Pedro Rafael Peña Antonio; el coronel Carlos Piccini Núñez y los empresarios Daniel Aquino Hernández y Daniel Aquino Méndez, Ysrael Abreu Rosario y Félix del Orbe Berroa. También las empresas Embraer, Magycorp, S.R.L., y 4D Business Group.

Según la fuente, el desistimiento es exclusivo a los representantes actuales de Embraer, porque no trabajaban en la empresa o no estaban en esas posiciones al momento de los hechos. “Al no tener responsabilidad directa no son imputados”, indicó.