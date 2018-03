Juristas aplauden exclusión del país de lista de la CIDH sobre derechos humanos

Además dijo que el informe “implica un desafío para las autoridades nacionales porque de su lectura objetiva, no se puede desprender la idea de que se han erradicado los problemas derivados de las recomendaciones que la CIDH había formulado anteriormente al país en materia de nacionalidad y derechos humanos”.

El tema haitiano

El abogado y defensor público Harol Aybar, expresó que “Haití y la comunidad internacional, habían apostado a que el país esté en esa ‘lista negra’ para tener al Estado subyugado” y aplaudió la exclusión del país de ese listado.

“Saludamos la decisión, porque el tema haitiano no es tan negativo como se vende a nivel mundial, tanto así que el Estado aprobó proceso de regularización de las personas que no estaban documentadas y fue con el dinero de los contribuyentes dominicanos. Haití es quien violenta el derecho de tener debidamente documentados a sus ciudadanos, que por tal motivo muchos no han podido realizar su proceso”, precisó Aybar.

Mientras que el abogado Romeo del Valle expresó que no es cierto que en el país los Derechos Humanos sean conculcados, entiende que existen casos aislados que deben ser superados.