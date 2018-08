PEPCA determina que J. Valentín no aumentó su patrimonio un 224%

Adquirió bienes con su dinero

La Procuraduría dice que no fueron encontradas pruebas suficientes que permitan vincularlo con el blanqueo de capitales, originado por el pago de soborno, y que no se evidenció que incurrió en técnicas propias del lavado de activos como son la adquisición de bienes suntuosos que no guardan proporción con sus ingresos.