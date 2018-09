PEPCA no comprobó soborno a Radhamés Segura por adendas a Odebrecht

SANTO DOMINGO. La Procuraduría General de la República no pudo comprobar su tesis de desfalco, soborno, enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra el exvicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctrica Estatales (CDEEE), Ramón Radhamés Segura, quien firmó tres adendas que aumentaron el costo de la Hidroeléctrica Pinalito en un 140%, según la acusación del Ministerio Público.

Aunque archivaron provisionalmente su caso, en la acusación formulada por el Ministerio Público, se hace mención de él y las obras modificadas en su gestión en la CDEEE.

Una fuente de la Procuraduría explicó a Diario Libre que debido a la importancia de los proyectos Pinalito y Palomino, se decidió mantener el relato fáctico de los hechos, tal como se hizo en la solicitud de medida de coerción.

Afirma, además, que el calificativo de “imputado”, dado a Segura, se debe a un error de redacción de la acusación.

“Aun siendo señalado por los delatores Ernesto Sa Viera Baiardi y Marco Antonio Vasconcelos Cruz, como una de las personas que pudieron haber sido sobornadas por la Constructora Norberto Odebrecht, en torno al imputado Ramón Radhamés Segura, no ha sido posible corroborar esa información dado que el mismo no presenta movimientos financieros relevantes que sirvan para sustentar ante un tribunal que aceptara soborno o se enriqueciera ilícitamente”, dice el archivo provisional emitido en el auto 00010. En el auto de archivo el procurador Jean Alain Rodríguez y Laura Guerrero Pelletier, directora de la Procuraduría Especializada en Persecución de la corrupción Administrativa (PEPCA), no explican si los bienes muebles e inmuebles adquiridos, así como el flujo de dinero que haya manejado Segura, son justificados con los salarios que devengó como funcionario público y sus actividades privadas.

En la instancia, tampoco se hace referencia alguna a la imputación de lavado de activos.

Según la solicitud de medida de coerción, Radhamés Segura firmó tres adendas al contrato inicial del proyecto Pinalito. La obra había sido contratada por US$131,721,079 el 30 de octubre del 2002 por César Sánchez Torres y las adendas firmadas por Radhamés Segura aumentaron US$187,393,862 a ese monto inicial.

“Justificar en adenda la ejecución de trabajos de rehabilitación de la carretera El Abanico-Constanza y posteriormente darle un uso distinto al que fue contratado, debe ser tomado como evidencia a prima facie de desfalco”, justificó Jean Rodríguez en la solicitud.