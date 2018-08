Archivo de la Procuraduría que bienes de Ruddy González están justificados

SANTO DOMINGO. La Procuraduría General de la República, en el auto de archivo provisional dictado en favor del exdiputado Ruddy González, dice que no se puedo demostrar que haya sido sobornado para favorecer la aprobación y ejecución de los proyectos Autopista El Coral, Corredor Duarte I, Carretera Casabito, Carretera Río Jarabacoa y Corredor Duarte II, adjudicados a la empresa Norberto Odebrecht, como afirmaba en la solicitud de medida de coerción.

En el auto número 00008, firmado por el procurador Jean Alain Rodríguez y Laura Guerrero Pelletier, directora de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), se afirma que a quien afirmó ser “amiguísimo” del exenlace comercial de Odebrecht, Ángel Rondón Rijo, “la hipótesis de investigación antes expuesta, es decir, las de enriquecimiento ilícito, soborno y lavado de activos, no pudieron ser corroboradas por el Ministerio Público con las diligencias agotadas durante el proceso”.

El Ministerio Público afirmó en la coerción que el exgerente de Odebrecht, Marcos Vasconcelos Cruz, dijo que para el financiamiento de la Autopista del Coral, cuyo costo final fue de US$471,062,590; Rondón Rijo contaba con el apoyo de Juan Temístocles Montás, Julio César Valentín y Ruddy González, quienes fueron los beneficiarios de los archivos provisionales.

Rondón contribuyó a campañas de González y Valentín, según Vasconcelos.

La Procuraduría dice en su auto que “no se identificaron patrones de enriquecimiento excesivo mientras ejerció la función pública de legislador, del 2002 a 2016” y que el examen técnico sobre sus productos financieros, basado en informaciones aportadas por los organismos de control como la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Valores, la Dirección General de Impuestos Internos, entre otros, “no arroja que el imputado haya adquirido bienes muebles e inmuebles o que haya manejado flujos de dinero que no puedan ser justificados con los ingresos o actividades privadas legítimas”.

Según lo admitido por González y lo dicho por Vasconcelos Cruz, Ángel Rondón aportaba dinero a sus campañas electorales.

¿Conoce usted a Ángel Rondón? describa su relación profesional y/o personal, preguntó el Ministerio Público. “Sí, mi amigo y hermano alrededor de 20 años. Siempre hemos salido juntos, de los 30 días del mes, 28 estamos juntos”, respondió el exdiputado.

“Sí, aportó dinero para algunas de mis campañas. Le he conocido siempre como un gran empresario y no puedo precisar para cuáles campañas me aportó. Pero todos los aportes fueron efectivos”, dijo el 29 de marzo del 2017 durante el interrogatorio.