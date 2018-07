Reenvían audiencia contra Anibelca Rosario; Banco de Reservas aclara no tiene cuenta a nombre de familia Rosario

SANTO DOMINGO. Fue reenviada para el 24 de este mes la audiencia entre el abogado Johnny Portorreal y la periodista Anibelca Rosario, a quien el primero acusa de difamación en el caso de una supuesta herencia de la familia Rosario.

El caso fue conocido en medio de un ambiente de tensión luego de que la comunicadora denunció que el abogado había convocado una “turba” al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. El lugar fue resguardado por efectivos policiales.

Yo no me sentí agredida, no fui agredida, el Palacio de Justicia fue acordonado, si fue una cantidad anormal de personas para darle seguimiento al proceso de parte de él, pero la jueza restringió y convocó... hubo un acceso restringido al Palacio de Justicia””, manifestó al ser cuestionada sobre lo qué había pasado.

“Si te puedo decir que no fui agredida, era si un temor que tenía sobre la base de que el mismo había anunciado y había convocado pero entiendo que por las medidas de seguridad que se tomaron en el Palacio de Justicia no hubo ninguna situación en esa materia”, abundó.

El caso fue conocido por la magistrada Giselle Naranjo, juez titular de la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia, y fue reenviado “para dar oportunidad para la constitución de abogados”.

Al ofrecer detalles de la audiencia, Rosario dijo que había acudido tranquila y que entendía que la presencia policial en el lugar buscaba resguardar el debido proceso. Manifestó que todo se realizó de manera rápida.

Dijo también que lo que había hoy era básicamente una audiencia de conciliación, pero que no se llegó a discutir si se conciliaba o no porque se reenvió para el día 24.

La víspera, la periodista denunció en el programa Zol de la Mañana, donde labora, que estaba recibiendo amenazas del abogado Johnny Portorreal debido al pedido que hizo a las autoridades de que investiguen el caso de una supuesta herencia ascendente a unos 100 mil millones de euros que estaría a nombre de la familia Rosario.