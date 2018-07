Subero Isa defiende al magistrado Francisco Ortega Polanco

SANTO DOMINGO. El expresidente de la Suprema Corte de Justicia (JCE), Jorge Subero Isa, defendió la honradez del juez de la instrucción especial que lleva el caso Odebrecht, Francisco Ortega Polanco, y consideró que lo mejor es que ese magistrado continúe con el proceso.

Subero Isa consideró que en “buenas manos” está el proceso, ya que las recusaciones que se les han hecho han sido de carácter técnico, por entender algunos de los imputados que como él fue quien conoció la instrucción del proceso, no puede llevar el fondo.

“Yo dejé al magistrado Ortega Polanco siendo un juez muy serio y muy honesto, la familia del magistrado Polanco es muy seria y honesta y yo no creo que se haya descompuesto después que yo lo haya dejado”.

“Me sentiría yo muy defraudado porque no sé si ustedes recuerdan que él fue el juez que me sustituyó a mí, de manera que yo me siento muy honrado y contento que haya sido el magistrado Ortega Polanco el que me sustituyera”, dijo Subero Isa.

El expresidente de la Suprema habló con los periodistas luego de salir de dar el pésame al exprocurador Radhamés Jiménez Peña por el fallecimiento de su madre, donde también se refirió a la Ley de Partidos.

Sobre esta normativa, cree que no será aprobada porque los partidos no quieren ser fiscalizados y que por eso las próximas elecciones se harán sin la regulación requerida.

“Los partidos no les interesa que se apruebe la Ley de Partidos porque no les interesa que los regularicen, que los fiscalicen. Yo vaticiné que llegará el proceso electoral del 20 sin una ley de partidos políticos, o será la ley de partidos políticos que un partido determinado le convenga”, dijo Subero Isa.