Ya suman 22 los investigados por el caso de la OMSA

SANTO DOMINGO. Ocho personas más vinculadas a la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), comparecieron ayer ante la fiscal de la Provincia Santo Domingo, Olga Diná Llaverías, quien encabeza las investigaciones sobre los actos de corrupción ocurridos en esa institución durante la gestión de Manuel Rivas.

Entre los investigados ayer figuran William Hernández, consultor jurídico de OMSA; Nelson Mejía, ex director administrativo; Rosa María Aracena, encargada de Acceso a la Información; Pedro Messon, ex asistente de Manuel Rivas y ex presidente de la Comisión de Compras, además de José y Jonás Valenzuela, quienes figuran en la lista de suplidores de la OMSA.

Los hermanos José y Jonás Valenzuela son los propietarios de Ramel Corp, empresa vinculada al señor Faustino Rosario, según informaciones de la Cámara de Cuentas.

Desde el 2012 y hasta el 2017, la empresa Ramel Corp obtuvo al menos seis contratos y órdenes de compras y servicios para adquirir juguetes, confeccionar T-shirt, desayuno, picaderas y rotulación de autobuses por un monto de RD$18,715,749.

Esta semana al menos 22 las personas fueron interrogadas, luego de que saliera el informe que revela que en la OMSA autorizaron pagos por adquisición de bienes y servicios por más de tres mil cuatrocientos millones de pesos entre agosto del 2012 al 2017.