Karim Abu promueve la legalización de la marihuana en el país

SANTO DOMINGO. Karim Abu Naba’a compartió en su cuenta de Instagram un mensaje en el que muestra su apoyo a que la marihuana sea legalizada en el país con el argumento de que con ello se podría “doblar el turismo”.

El mensaje está acompañado de un video en el cual se habla de las ventajas económicas que ha obtenido el estado Colorado, Estados Unidos, luego de que legalizara el uso de cannabis. El video vende a la República Dominicana como la isla del cannabis.

“Legalizar la marihuana en la República Dominicana? Si la industria de la marihuana está teniendo un increíble éxito internacionalmente, en Usa, Colorado los números se están elevando más de 1,5 billones desde 2012, año de la legación en ese estado”, dice.

El video, que está en inglés y subtitulado al español agrega: “Ahora es tiempo de traer esos números y beneficios a la RD a través de un increíble proyecto que pretende incrementar el turismo y la economía a través de legalizar el cannabis en una única zona de la RD bienvenidos al futuro, bienvenido a la isla cannabis.

En tanto, Abu Naba’a, quien fue candidato a la alcaldía del Distrito Nacional en las pasadas elecciones, expresó en su texto “no bebo, no fumo, no lo poyo pero por el bien común es dinamizar la economía y eso no es peor que el alcohol y el cigarrillo” y el hashtag #sepuede.