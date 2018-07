La basura va abandonando las playas del malecón dominicano

Ya han pasado cinco días desde que una lluvia intensa sacudiera la isla y, según las autoridades que han hablado con este periódico, la recogida parece estar llegando a su fin. Se dejan atrás toneladas de basura que regresarán a los vertederos del país y cada vez más las playas del litoral costero comienzan a reponerse de esa “invasión” de residuos.

En ese sentido ha reflexionado el Director de Aseo Urbano del Distrito Nacional, José Miguel Cabrera: “Estamos viendo parte del final de las consecuencias de la tormenta Barry, no sólo en esta playa, Montesinos, sino también en muchas otras como la Máximo Gómez o la de Güibia. En un primer término procedimos con la recogida de residuos de reciclaje, tarea que no hubiéramos logrado sin la ayuda de varias organizaciones, para tratar de que no vuelvan esos desechos nuevamente al mar”.

De igual manera aseguró llevar “más de 700 toneladas de basura recogidas hasta la fecha” donde además de plástico se habían recogido residuos orgánicos. Finalmente el Director de Aseo Urbano trazó la hoja de ruta de los servicios de limpieza, terminando en el día de hoy las labores de retirada de basura, no así de limpieza. “Hoy dejamos de recoger desechos, no obstante los trabajos de limpieza en la playa se prolongarán una semana más, como mínimo” concluyó José Miguel Cabrera.

Similar situación se vive en una de las playas cercanas en el Fuerte de San Gil, donde el Coronel de la Armada, Douglas Borrell, ha comparecido brevemente ante los medios. “Este gran operativo que lleva el Ministerio de Obras Públicas, junto con nuestro Señor Ministro, la Armada y la Policía Nacional, tras los fenómenos atmosféricos acaecidos en el país el martes pasado, son más de 800 hombres que llevan cinco días limpiando el litoral costero del país” destacando así el gran operativo desplegado por parte del Ministerio. Asimismo el Coronel quiso dejar claro que iban a permanecer en las playas por “la cantidad de basura que aún sigue bajando por el río” por lo que ese gran operativo permanecerá “hasta que las playas del litoral estén en óptimas condiciones” valoró.