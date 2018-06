Alejandrina Germán dice que “muchos compañeros no respetan la disciplina interna” del PLD

SANTO DOMINGO. Ante la interrogante si se debe o no suspender a otros dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) como lo hicieron con el senador Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa, Alejandrina Germán dijo que lo que se debe hacer es “exigir a los compañeros la disciplina interna”, argumentando que el problema “es que muchos compañeros ya no respetan la disciplina interna” porque “cada uno dice lo que quiere y hace lo que quiere”.

“Por ejemplo: si decimos vamos por este camino y hay un compañero que dice yo no me voy por ese, yo me voy por este, y no se les aplica las sanciones correspondientes”, indicó la dirigente peledeísta y la también ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT), Alejandrina Germán.

Asegura: en el momento que “comencemos a aplicar las sanciones, y tengo bastante experiencia en eso, lograremos encausar por un solo camino a todos los peledeístas”.

Aboga porque se fortalezca la formación política, que se apliquen sanciones y que exija a cada peledeísta que cumplan con sus deberes partidarios de acuerdo con la declaración de principios y los estatutos que aprobaron en el octavo congreso. “Y que todas las medidas que se acordaron ahí se apliquen”.

Tras indicarle que el obispo de la diócesis de Baní, monseñor Víctor Masalles, dijo que el PLD se ha convertido en una “olla de grillo”, la también integrante del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, dijo que “el PLD es la mejor fuerza política de la República Dominicana, tiene sus debilidades, pero se pueden corregir y hay un trabajo para mantenerlo unificado”.

Expresó: “No importa que traten de destruirnos, como quiera seguimos en el 2020 y seguiremos por muchos años en la República Dominicana”.

Agregó que hay un deterioro del sistema de partidos en el mundo, no solo en la República Dominicana y que se ha ido perdiendo un poco la mística y la disciplina partidaria. Y “eso le quita a uno un poco de fuerza para mantener el control. Por ejemplo, de que la gente no de valoraciones individuales, no anteponga lo individual de lo colectivo y una serie de cuestiones que desde su fundación el PLD mantuvo. Pero no significa que cuando tengamos que (hacer) lo que haya que hacer para unificar y lograr objetivos, siempre lo vamos hacer”, dijo.