Amarante Baret advierte a la oposición que no se haga ilusiones

SANTO DOMINGO. Carlos Amarante Baret advirtió este domingo a la oposición que no se haga ilusiones, porque sin importar las diatribas ni las campañas de descrédito, el Partido de la Liberación Dominicana y sus aliados con él como su candidato presidencial, ganará las elecciones generales de 2020 en primera vuelta con una montaña de votos.

Hablando en el Multiuso de Los Alcarrizos ante militantes peledeístas y simpatizantes, el precandidato presidencial del PLD afirmó que él representa el sentimiento de renovación y cambio que cada día crece más en el corazón del pueblo y de su partido.

“El PLD y sus aliados seguirán gobernando, la nación. No importan las diatribas, no importan las campañas de descrédito, que sepa la oposición que no pasará. Una montaña inmensa de votos les derrotará nueva vez en primera vuelta”, proclamó.

El aspirante presidencial, miembro del Comité Político del PLD, consideró que “el 16 de agosto del 2020 estrenaremos nuevo presidente salido de la fábrica de presidentes: Carlos Amarante”.

“Una fuerza renovadora e inspiradora recorre todo el país, desde Pedernales hasta Cabo Engaño, desde La Altagracia hasta Dajabón: la Fuerza del Cambio para seguir gobernando que representamos dentro del PLD”.

Desde el viernes, Amarante Baret realizó una serie de visitas a residencias de destacados dirigentes peledeístas y encuentros masivos en Los Alcarrizos y sus comunidades satélites, así como en Pedro Band y Herrera, hasta culminar con un gran encuentro en el Multiuso del populoso municipio, donde millares de miembros del PLD, comunitarios y seguidores de su precandidatura se reunieron para darle un apoyo militante.

Tanto los recorridos como la actividad de cierre fueron organizados por los diputados Yaco Alberti, Gertrudis Ramírez y Ana María Peña, de Santo Domingo Oeste; Frank Soto, miembro del Comité Central del PLD y líderes de la Red Nacional Comunitaria, que lo acompañaron en las visitas y en encuentros bajo techo.

Amarante Baret destacó que los gobiernos del PLD han transformado el país, ya que República Dominicana es cuatro veces lo que era como nación en 1996 con visibles avances en los planos social y económico.

Indicó que en 2020 el PLD cumplirá 20 años en el gobierno y en agosto de ese año el futuro se hace presente con él como próximo presidente de la República.

En la actividad de cierre, Amarante Baret reiteró su compromiso con los hombres y mujeres jóvenes de la comunidad de crear 200 mil nuevos empleos al año, fortalecer la Revolución Educativa iniciada por él por instrucciones del presidente Danilo Medina, darle s apoyo a través de Banca Solidaria y crearles las condiciones para que inicien y desarrollen pequeñas y medianas empresas generadoras de riquezas y empleos.