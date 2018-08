Crecen expectativas por la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas

SANTO DOMINGO. Las expectativas en torno a la Ley de Partidos Políticos se incrementan luego de que el pasado viernes la comisión especial que estudió el proyecto de ley, finalizara su informe para proceder este lunes a entregarlo a la Cámara de Diputados.

Algunos legisladores, sobre todos los de la corriente del presidente Danilo Medina, se muestran optimistas de que el martes se pueda obtener la aprobación de la Ley, mientras que otros advierten que si se aprueba la legislación, recurrirán al Tribunal Constitucional, pues entienden que la misma violaría más de ocho artículos de la Carta Magna.

Elpidio Báez, diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), cree que el martes el país podría tener una Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas. A su entender, la comisión logró aprobar “el punto más controversial del proyecto que es la modalidad para decidir la celebración de primarias”.

También plantea que el hecho de que el proyecto de ley haya tenido más votos a favor que en contra, es una señal de los que podría pasar el martes en el pleno. “Eso lo que indica es lo que va a pasar en la sesión del martes, incluso muchos diputados que tenían una posición radical fanatizada a partir de que pasó en la Comisión ya comenzaron a flexibilizar su postura. De modo que nosotros entendemos que el martes y con el apoyo del liderazgo nacional, tendremos una nueva Ley de Partidos Políticos”, asegura.

Contrario a las previsiones del diputado Elpidio Báez, el politólogo César Pérez considera que aunque el grupo de diputados danilistas pretenden llevar el proyecto de ley al pleno, “hasta ahora ellos no tienen la mayoría para imponerlo”.

“No creo que ese proyecto sea admisible, porque no puede un organismo superior, determinar quiénes son sus representantes o candidatos, sino que quienes deben determinar eso son las bases, o sea todo el partido. A los danilistas le falta no menos de 20 votos, le falta una buena cantidad de votos y por eso entiendo que no va a pasar”, opina el politólogo.