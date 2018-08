Dionis Sánchez dice acepta Comité Político lo haya quitado a él y dejado a Reinaldo

SANTO DOMINGO. El vicepresidente del Senado y representante de la provincia de Pedernales, Dionis Sánchez Carrasco, dijo que acepta la decisión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de sustituirlo en el puesto por el senador Arístides Victoria Yeb porque estatutariamente ese organismo tiene facultad para hacerlo.

Agradeció al presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, porque gracias a él y la anuencia del presidente Danilo Medina y el expresidente del Senado, duró dos años como vicepresidente de la Cámara Alta.

“Algunos me preguntan que si me aplicaron la alternabilidad a mi solo, repito, si lo hizo el Comité Político tiene la facultad estatutaria para hacerlo. Otros me dicen que si me castigaron o me pellizcaron por ser leal al presidente Leonel Fernández Reyna, en la formación de hogar que a mí se me dio, se me formó con valores, con principios y se formó con lealtad, con gratitud y solidaridad”, dijo Sánchez.

Dijo que sus padres les dijeron que ese camino iba a ser muy difícil, pero que él eligió ser leal, agradecido y solidario.

“Si fuese esa la razón (de no dejarlo como vicepresidente del Senado) bienvenida sea porque yo decidí ser así, sé que es más fácil el otro camino, acomodarme a según los vientos soplen, pero yo no soy así, soy leal, con principios y con valores. A los que creen que fue otra la razón, el tiempo es el mejor aliado para que en el futuro inmediato se confirme cuál fue la razón”.

“Independientemente de eso, de que si el presidente Reinaldo Pared Pérez lo hizo durante dos veces (elegirlo como vicepresidente del Senado) y en esta ocasión no pudo ser, por razones políticas o por lo que fuera, eso no cambia en nada mi actitud personal de agradecimiento eterno con Reinaldo Pared Pérez a quien le agradeceré eternamente”, dijo Sánchez.