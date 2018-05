Dirigente del PRM lanza precandidatura presidencial

SANTO DOMINGO. El dirigente político Ramón Emilio Concepción se convirtió en el primero en lanzar su precandidatura presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), tras precisar que en el país desapareció la ética y se esfumaron los principios y los valores de tradición de un pueblo cristiano.

Al anunciar sus aspiraciones presidenciales en la ciudad de New York, Concepción, quien tiene más de 40 años en la actividad política, advirtió que la sociedad ha perdido el rumbo y se desliza por una pendiente que no abre puertas a la esperanza de los dominicanos.

Dijo que la sociedad dominicana tiene que hacer un alto, y pensar seriamente qué va hacer con su porvenir porque en la República Dominicana colapsó el edificio que soportaba la democracia.

"Está hecho ruinas, pero que sobre esas ruinas tenemos la obligación de edificar una nueva forma de vida basada en el viejo molde que nos legaron nuestros padres fundadores", señaló el aspirante a la Presidencia.

Aseguró que el país está afectado por una crisis estructural, de trascendencia histórica, porque sigue perdiendo influencia y credibilidad en la comunidad internacional.

Dijo que la crisis aparece en todos los sectores, entre los que citó el económico, la agricultura, la industria, el empleo, los servicios públicos, la familia y la inmigración, la que consideró como una de las aristas más peligrosa, pues el país ha sido pacíficamente invadido y cada día llegan más extranjeros ilegales.

Propuestas

Anunció que durante las próximas semanas recorrerá todo el país, para presentar su criterio sobre la situación nacional y los detalles de su plataforma programática, económica y social en beneficio de la población.

Dijo que junto a la presentación de los problemas más importantes de la República, presentará propuestas de soluciones para el manejo de los distintos retos y dificultades que hoy arropan a la nación.

Argumentó que la crisis que afecta el país se refleja en el manejo de los recursos públicos.

"Como consecuencia de las locuras de cómo se manejan, resultan deficitarios y no ofrecen informaciones objetivas ni verdaderas, y por el contrario han sido ocultadas y disimuladas con un endeudamiento insensato”, añadió.

Dijo que esa situación se percibe también en el empobrecimiento de las mayorías, pues se concentra la riqueza cada vez en menos manos y por eso se extienden las dificultades para la clase media en sus distintos hemisferios.

Añadió que por eso la situación ya se ha convertido en una crisis social, ya no solo económica es también política.

Indicó que la administración actual es cada día más ineficiente, más ineficaz, menos idónea para resolver los problemas del país, para administrar y armonizar los intereses de los dominicanos.

Afirmó que la administración en lo nacional se convirtió en el objetivo de unas camarillas políticas que no hacen otro casa más que luchar por una canonjía o un ministerio, porque a eso se ha reducido el ejercicio de la política entre nosotros, pensando que en base a esto retendrán el poder cada cuatro años.

"No es solo la administración del ejecutivo, observen el poder judicial, el legislativo, la Cámara de Cuentas o cualquier otra instancia del poder que sea, también se encuentra afectada por esa misma mentalidad o acción política", señaló.

Indicó que la crisis de los partidos políticos se concreta en que no logran interpretar la nación ni no pueden servir de cauce a la opinión de los dominicanos, quienes cada vez se separan más de las colectividades políticas, y miran con escepticismo a todos los políticos y no reconocen en ellos lo que fueron ni lo que significaron en otros tiempos.