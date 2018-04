Dirigentes del PRSC llaman a no asistir a convocatoria de la Comisión Ejecutiva

SANTO DOMINGO. Miembros del Directorio Presidencial del Partido Reformista Social Cristiano hicieron un llamado a los dirigentes que conforman la Comisión Ejecutiva de la organización política a no participar a la convocatoria de ese organismo, fijada para el próximo domingo 29 de abril en la sede de la casa nacional del partido.

El senador de la provincia de San Pedro de Macorís, José Hazim Frappier; el ex diputado de Santiago de los Caballeros y secretario de finanzas del PRSC, Marino Collante Gómez; el dirigente reformista, Virgilio (Billy) Álvarez y el doctor Ramón Pérez Fermín, adelantaron que la gran mayoría de los miembros del Directorio Presidencial no asistirán a la convocatoria hecha para este domingo 29, por entender que no existe claridad, voluntad y transparencia para ponerse de acuerdo con relación al padrón valido de los miembros de la Comisión Ejecutiva del Partido Reformista Social Cristiano.

Los altos dirigentes del PRSC indicaron que las actuales autoridades han excluido del padrón a 392 miembros que conforman la matrícula de los delgados de la Comisión Ejecutiva e incluyeron a 229 personas que no están calificadas para tomar decisiones.

Hicieron un llamado a los delegados que pretenden asistir a la reunión de la Comisión Ejecutiva a que reflexionen sobre las decisiones que se tomaran en la actividad y entiendan qué es lo que más conviene al PRSC.

Marino Collante hizo un llamado a la reflexión de la familia reformista, para que de forma trasparente y sincera se aboquen a trabar juntos para el fortalecimiento de la organización, dar oportunidades a los jóvenes, hacer del PRSC un partido no excluyente y así convertirlo en una verdadera opción de poder en procesos electorales futuros.

La reunión de la Comisión Ejecutiva del Partido Reformista está convocada para fijar fecha, hora, lugar, método de procedimiento y comisión organizadora para elegir las nuevas autoridades, luego que el Tribunal Superior Electoral dispuso la nulidad de la asamblea ordinaria del Partido Reformista Social Cristiano, celebrada el 17 de septiembre de 2017, en la que fueron escogidos a Federico Antún Batlle como presidente y Ramón Rogelio Genao como secretario general.